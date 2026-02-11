Иран хочет увеличить товарооборот с Россией, заявил посол
Посол Джалали: Иран хочет в разы увеличить товарооборот с РФ, довести до $30 млрд
Флаг Ирана
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Иран намерен увеличить товарооборот с Россией до 30 миллиардов долларов, но цель на этот год - более пяти миллиардов, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Что касается перспектив торгового оборота, то наша цель на этот год - превысить 5 миллиардов долларов. Однако наше видение выходит за рамки этих цифр, и в среднесрочной перспективе мы стремимся достичь 30 миллиардов долларов", - сказал он во время приема по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции в Иране.
По словам дипломата, Иран для этого намерен сосредоточиться на таких областях сотрудничества с Россией, как энергетика, сельское хозяйство.
Иран и Россия вышли на максимальные показатели торговли в 2022 году на фоне санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, а также ухода западных компаний из РФ. Тогда товарооборот составил около 5 миллиардов долларов. Однако рекорд не удалось повторить ни в 2023 году, когда он составил 4 миллиарда долларов, ни в 2024 году с 4,8 миллиарда долларов.
Данные же по итогам 2025 года пока не озвучивались.
Врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов заявлял РИА Новости, что Москва и Тегеран способны повторить и превзойти рекордные цифры товарооборота в почти 5 миллиардов долларов.