https://1prime.ru/20260211/iran-867399761.html
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент - 11.02.2026, ПРАЙМ
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент
США следят за финансовыми потоками Ирана в мире и готовы изъять их в случае необходимости, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T23:34+0300
2026-02-11T23:34+0300
2026-02-11T23:42+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
скотт бессент
fox news
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. США следят за финансовыми потоками Ирана в мире и готовы изъять их в случае необходимости, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы отслеживаем иранское руководство, отправляемые ими деньги деньги в мире, и, если нам скажут, то мы их достанем", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Бессента, Вашингтон продолжает исходить из политики максимального давления на Тегеран.
https://1prime.ru/20260209/iran-867321183.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, вашингтон, скотт бессент, fox news, финансы
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Fox News, Финансы
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент
Глава минфина США Бессент: США следят за финансовыми потоками Ирана и готовы изъять их