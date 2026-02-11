Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260211/iran-867399761.html
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент - 11.02.2026, ПРАЙМ
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент
США следят за финансовыми потоками Ирана в мире и готовы изъять их в случае необходимости, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T23:34+0300
2026-02-11T23:42+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
скотт бессент
fox news
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. США следят за финансовыми потоками Ирана в мире и готовы изъять их в случае необходимости, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы отслеживаем иранское руководство, отправляемые ими деньги деньги в мире, и, если нам скажут, то мы их достанем", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Бессента, Вашингтон продолжает исходить из политики максимального давления на Тегеран.
https://1prime.ru/20260209/iran-867321183.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, вашингтон, скотт бессент, fox news, финансы
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Fox News, Финансы
23:34 11.02.2026 (обновлено: 23:42 11.02.2026)
 
США готовы изъять денежные потоки Ирана, заявил Бессент

Глава минфина США Бессент: США следят за финансовыми потоками Ирана и готовы изъять их

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. США следят за финансовыми потоками Ирана в мире и готовы изъять их в случае необходимости, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы отслеживаем иранское руководство, отправляемые ими деньги деньги в мире, и, если нам скажут, то мы их достанем", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бессента, Вашингтон продолжает исходить из политики максимального давления на Тегеран.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана
9 февраля, 15:15
 
ПолитикаМировая экономикаСШАИРАНВАШИНГТОНСкотт БессентFox NewsФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала