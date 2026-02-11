https://1prime.ru/20260211/issledovanie-867367073.html

Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы

Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне проявляют наибольший интерес к займам по пятницам, в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе, а также 15-го числа каждого месяца, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Аналитики финтех-группы "Займер" узнали, в какие дни недели и месяца граждане проявляют наибольший интерес к займам, а также запрашивают самые крупные суммы. Выяснилось, что чаще всего россияне запрашивают займы по пятницам - в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более одного миллиона заявок на займы на протяжении 2025 года. Еще одним популярным днем для получения займа является вторник (+2% к среднему числу заявок), а вот реже всего деньги нужны людям в воскресенье и субботу - в эти дни займы запрашивают соответственно на 5% и 1,5% реже, чем обычно, уточняется в материале. "Если смотреть по месяцу, больше всего заявок на займы граждане оставляют 15-го числа - на 9% чаще, чем в среднем. Кроме того, высок спрос на заемные средства третьего числа (+4% к среднему), 10-го (+5%), 25-го (+3%) и 30-го (+4%)", - сообщают аналитики. Среди наименее популярных дней, чтобы взять взаймы аналитики выделяют девятое (-7%) и второе (-6%) числа месяца. При этом во вторник и четверг россиянам требуются 16 тысяч и 15,9 тысячи рублей соответственно. А меньше всего средств людям необходимо в воскресенье (15,4 тысячи рублей) и субботу (15,5 тысячи рублей). По сумме требуемых средств в месяце, как и в случае с заявками, уверенно лидирует 15-е число с 16,1 тысячи рублей, почти так же высоки запросы у россиян 10-го числа (16 тысяч рублей) и 28-го числа (15,9 тысяч рублей). Наиболее скромных сумм гражданам достаточно 9-го и 23-го числа - около 15,5 тысячи рублей, говорится в исследовании. "Мы видим, что наибольшим спросом займы пользуются у россиян ровно в середине месяца, когда часть зарплаты, полученная в начале месяца, уже могла закончиться. Отсюда и потребность в заемных средствах. Кроме того, финансовые вопросы граждане предпочитают решать в преддверии выходных или в середине недели, а субботу и воскресенье посвящают отдыху, освобождая себя от мыслей о финансах", - отмечают аналитики компании.

