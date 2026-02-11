Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/issledovanie-867367073.html
Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы
Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы - 11.02.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы
Россияне проявляют наибольший интерес к займам по пятницам, в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе, а также 15-го числа каждого... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T02:47+0300
2026-02-11T02:47+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367073.jpg?1770767234
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне проявляют наибольший интерес к займам по пятницам, в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе, а также 15-го числа каждого месяца, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Аналитики финтех-группы "Займер" узнали, в какие дни недели и месяца граждане проявляют наибольший интерес к займам, а также запрашивают самые крупные суммы. Выяснилось, что чаще всего россияне запрашивают займы по пятницам - в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более одного миллиона заявок на займы на протяжении 2025 года. Еще одним популярным днем для получения займа является вторник (+2% к среднему числу заявок), а вот реже всего деньги нужны людям в воскресенье и субботу - в эти дни займы запрашивают соответственно на 5% и 1,5% реже, чем обычно, уточняется в материале. "Если смотреть по месяцу, больше всего заявок на займы граждане оставляют 15-го числа - на 9% чаще, чем в среднем. Кроме того, высок спрос на заемные средства третьего числа (+4% к среднему), 10-го (+5%), 25-го (+3%) и 30-го (+4%)", - сообщают аналитики. Среди наименее популярных дней, чтобы взять взаймы аналитики выделяют девятое (-7%) и второе (-6%) числа месяца. При этом во вторник и четверг россиянам требуются 16 тысяч и 15,9 тысячи рублей соответственно. А меньше всего средств людям необходимо в воскресенье (15,4 тысячи рублей) и субботу (15,5 тысячи рублей). По сумме требуемых средств в месяце, как и в случае с заявками, уверенно лидирует 15-е число с 16,1 тысячи рублей, почти так же высоки запросы у россиян 10-го числа (16 тысяч рублей) и 28-го числа (15,9 тысяч рублей). Наиболее скромных сумм гражданам достаточно 9-го и 23-го числа - около 15,5 тысячи рублей, говорится в исследовании. "Мы видим, что наибольшим спросом займы пользуются у россиян ровно в середине месяца, когда часть зарплаты, полученная в начале месяца, уже могла закончиться. Отсюда и потребность в заемных средствах. Кроме того, финансовые вопросы граждане предпочитают решать в преддверии выходных или в середине недели, а субботу и воскресенье посвящают отдыху, освобождая себя от мыслей о финансах", - отмечают аналитики компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
02:47 11.02.2026
 
Исследование показало, в какие дни россияне чаще всего берут займы

"Займер": россияне больше всего интересуются займами по пятницам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне проявляют наибольший интерес к займам по пятницам, в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе, а также 15-го числа каждого месяца, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Аналитики финтех-группы "Займер" узнали, в какие дни недели и месяца граждане проявляют наибольший интерес к займам, а также запрашивают самые крупные суммы. Выяснилось, что чаще всего россияне запрашивают займы по пятницам - в этот день подается на 5% больше заявок, чем в среднем по неделе", - говорится в исследовании, в рамках которого было изучено более одного миллиона заявок на займы на протяжении 2025 года.
Еще одним популярным днем для получения займа является вторник (+2% к среднему числу заявок), а вот реже всего деньги нужны людям в воскресенье и субботу - в эти дни займы запрашивают соответственно на 5% и 1,5% реже, чем обычно, уточняется в материале.
"Если смотреть по месяцу, больше всего заявок на займы граждане оставляют 15-го числа - на 9% чаще, чем в среднем. Кроме того, высок спрос на заемные средства третьего числа (+4% к среднему), 10-го (+5%), 25-го (+3%) и 30-го (+4%)", - сообщают аналитики.
Среди наименее популярных дней, чтобы взять взаймы аналитики выделяют девятое (-7%) и второе (-6%) числа месяца. При этом во вторник и четверг россиянам требуются 16 тысяч и 15,9 тысячи рублей соответственно. А меньше всего средств людям необходимо в воскресенье (15,4 тысячи рублей) и субботу (15,5 тысячи рублей).
По сумме требуемых средств в месяце, как и в случае с заявками, уверенно лидирует 15-е число с 16,1 тысячи рублей, почти так же высоки запросы у россиян 10-го числа (16 тысяч рублей) и 28-го числа (15,9 тысяч рублей). Наиболее скромных сумм гражданам достаточно 9-го и 23-го числа - около 15,5 тысячи рублей, говорится в исследовании.
"Мы видим, что наибольшим спросом займы пользуются у россиян ровно в середине месяца, когда часть зарплаты, полученная в начале месяца, уже могла закончиться. Отсюда и потребность в заемных средствах. Кроме того, финансовые вопросы граждане предпочитают решать в преддверии выходных или в середине недели, а субботу и воскресенье посвящают отдыху, освобождая себя от мыслей о финансах", - отмечают аналитики компании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала