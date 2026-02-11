Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.02.2026
Юрист объяснила законность размещения список квартир с долгами по ЖКХ
Юрист объяснила законность размещения список квартир с долгами по ЖКХ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова. Как объяснила Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца. "Для законного размещения подобных списков в них можно указывать лишь сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета. Указанные сведения относятся не к субъекту персональных данных, а к самому жилому помещению, поэтому получать согласие от должника не требуется", - сказала агентству правозащитница. Сладкомёдова отметила, что за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Член Союза юристов-блогеров заключила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
Юрист объяснила законность размещения список квартир с долгами по ЖКХ

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова.
Как объяснила Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.
"Для законного размещения подобных списков в них можно указывать лишь сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета. Указанные сведения относятся не к субъекту персональных данных, а к самому жилому помещению, поэтому получать согласие от должника не требуется", - сказала агентству правозащитница.
Сладкомёдова отметила, что за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
Член Союза юристов-блогеров заключила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
 
