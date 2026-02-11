Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту - 11.02.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту
Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту - 11.02.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту
Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств Росморречфлоту для выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T00:19+0300
2026-02-11T00:19+0300
россия
рф
краснодарский край
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств Росморречфлоту для выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе кабмина. "О выделении Росморречфлоту в 2026 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в результате их крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
рф
краснодарский край
россия, рф, краснодарский край
РОССИЯ, РФ, Краснодарский край
00:19 11.02.2026
 
Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту

Кабмин обсудит выделение средств Росморречфлоту на локализацию ЧП в Керченском проливе

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств Росморречфлоту для выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе кабмина.
"О выделении Росморречфлоту в 2026 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в результате их крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
 
