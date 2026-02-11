https://1prime.ru/20260211/kallas-867370860.html

На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы

На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы - 11.02.2026, ПРАЙМ

На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы

Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T07:20+0300

2026-02-11T07:20+0300

2026-02-11T07:20+0300

россия

мировая экономика

москва

украина

брюссель

кая каллас

владимир путин

ес

reuters

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных уступках со стороны Москвы в пользу Брюсселя намерена поставить ее на место."Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.Аналитик считает, что отношения между Европейским Союзом и Россией будут ухудшаться и дальше, если Каллас продолжит сознательно провоцировать эскалацию конфликта. "Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.Вчера Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила о намерении подготовить перечень требований к России, касающихся уступок на пути урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, она намерена представить этот список правительствам стран-членов ЕС в ближайшее время. 2 февраля Каллас заявила, что украинцы готовы идти на "сложные уступки, которые от них требуют", в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному и устойчивому урегулированию, без временных решений. Это возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ограничения прав русскоязычного населения на Украине.

https://1prime.ru/20260209/kallas-867337405.html

https://1prime.ru/20260208/kallas-867298277.html

https://1prime.ru/20260201/kallas-867104085.html

москва

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, украина, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес, reuters, нато