На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы - 11.02.2026
https://1prime.ru/20260211/kallas-867370860.html
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
11.02.2026
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о | 11.02.2026
2026-02-11T07:20+0300
2026-02-11T07:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных уступках со стороны Москвы в пользу Брюсселя намерена поставить ее на место."Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.Аналитик считает, что отношения между Европейским Союзом и Россией будут ухудшаться и дальше, если Каллас продолжит сознательно провоцировать эскалацию конфликта. "Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.Вчера Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила о намерении подготовить перечень требований к России, касающихся уступок на пути урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, она намерена представить этот список правительствам стран-членов ЕС в ближайшее время. 2 февраля Каллас заявила, что украинцы готовы идти на "сложные уступки, которые от них требуют", в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному и устойчивому урегулированию, без временных решений. Это возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ограничения прав русскоязычного населения на Украине.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, мировая экономика, москва, украина, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес, reuters, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, Брюссель, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Reuters, НАТО
07:20 11.02.2026
 
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы

Меркурис: Россия поставит Каллас на место после ее слов об уступках Москвы

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных уступках со стороны Москвы в пользу Брюсселя намерена поставить ее на место.
"Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде
9 февраля, 23:19
Аналитик считает, что отношения между Европейским Союзом и Россией будут ухудшаться и дальше, если Каллас продолжит сознательно провоцировать эскалацию конфликта.
"Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Совершенно нелепо". В США раскритиковали Каллас из-за выпадов о России
8 февраля, 23:21
Вчера Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила о намерении подготовить перечень требований к России, касающихся уступок на пути урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, она намерена представить этот список правительствам стран-членов ЕС в ближайшее время.
2 февраля Каллас заявила, что украинцы готовы идти на "сложные уступки, которые от них требуют", в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному и устойчивому урегулированию, без временных решений. Это возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ограничения прав русскоязычного населения на Украине.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Высказывание Каллас о России вызвало недовольство на Западе
1 февраля, 23:01
 
РОССИЯ Мировая экономика МОСКВА УКРАИНА Брюссель Кая Каллас Владимир Путин ЕС Reuters НАТО
 
 
