https://1prime.ru/20260211/kallas-867370860.html
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы - 11.02.2026, ПРАЙМ
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T07:20+0300
2026-02-11T07:20+0300
2026-02-11T07:20+0300
россия
мировая экономика
москва
украина
брюссель
кая каллас
владимир путин
ес
reuters
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил мнение, что Россия в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных уступках со стороны Москвы в пользу Брюсселя намерена поставить ее на место."Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.Аналитик считает, что отношения между Европейским Союзом и Россией будут ухудшаться и дальше, если Каллас продолжит сознательно провоцировать эскалацию конфликта. "Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.Вчера Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила о намерении подготовить перечень требований к России, касающихся уступок на пути урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Reuters, она намерена представить этот список правительствам стран-членов ЕС в ближайшее время. 2 февраля Каллас заявила, что украинцы готовы идти на "сложные уступки, которые от них требуют", в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному и устойчивому урегулированию, без временных решений. Это возможно лишь после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ограничения прав русскоязычного населения на Украине.
https://1prime.ru/20260209/kallas-867337405.html
https://1prime.ru/20260208/kallas-867298277.html
https://1prime.ru/20260201/kallas-867104085.html
москва
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, москва, украина, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес, reuters, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, Брюссель, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Reuters, НАТО
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
Меркурис: Россия поставит Каллас на место после ее слов об уступках Москвы