В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
2026-02-11T10:39+0300
2026-02-11T10:39+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Задержаны участники подмосковной банды, обманувшей страховые компании на сумму более 30 миллионов рублей на аферах с полисами КАСКО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Криминальная схема мошенничества в сфере страхования, реализованная группировкой, состоявшей из восьми соучастников, была пресечена моими коллегами в Подмосковье. Полицейские установили, что сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП. После этого от имени фиктивных владельцев они обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превышает 30 миллионов рублей", - написала Волк в канале на платформе Max. Она отметила, что сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности, в ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.5 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего", - добавила она.
10:39 11.02.2026
 
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО

В Подмосковье задержали банду, обманувшую страховщиков на 30 миллионов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Полицейский. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Задержаны участники подмосковной банды, обманувшей страховые компании на сумму более 30 миллионов рублей на аферах с полисами КАСКО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Криминальная схема мошенничества в сфере страхования, реализованная группировкой, состоявшей из восьми соучастников, была пресечена моими коллегами в Подмосковье. Полицейские установили, что сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП. После этого от имени фиктивных владельцев они обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превышает 30 миллионов рублей", - написала Волк в канале на платформе Max.
Она отметила, что сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности, в ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.5 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего", - добавила она.
Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян с курьерской доставкой
7 февраля, 10:46
 
МошенничествоБизнесРОССИЯМосковская областьРФМВД
 
 
