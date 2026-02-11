https://1prime.ru/20260211/khristos-867388241.html

Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя

Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя - 11.02.2026, ПРАЙМ

Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя

Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T17:16+0300

2026-02-11T17:16+0300

2026-02-11T17:16+0300

казань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864261432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222433d13e7ceaa8b74d34f22568ef3d.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание Бизнес Online. "Ново-Савиновский райсуд Казани обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.Иск инициировал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Основой для иска стало заключение министерства юстиции, в котором указано, что смена имени по религиозным соображениям не разрешается и не является неотъемлемым правом граждан. Прокуратура считает, что такие действия дезинформируют людей, связывая новое имя с образом Иисуса Христа, что может оскорблять чувства верующих"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации.. В мае суд в Московском районе Казани наложил штраф на Христоса в размере 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в августе — еще 13 тысяч за аналогичное нарушение. Его также пришлось принудительно доставить в суд, после чего против него был составлен протокол по статье Административного кодекса за "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица". В декабре суд в Ново-Савиновском районе Казани приговорил гражданина, зарегистрированного под именем Исус Христос, к двум годам условного лишения свободы по тому же делу.

https://1prime.ru/20260211/alekseev-867385330.html

https://1prime.ru/20260211/telegram--867378362.html

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казань