Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя - 11.02.2026, ПРАЙМ
Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя
Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя - 11.02.2026, ПРАЙМ
Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя
Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:16+0300
2026-02-11T17:16+0300
казань
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание Бизнес Online. "Ново-Савиновский райсуд Казани обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.Иск инициировал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Основой для иска стало заключение министерства юстиции, в котором указано, что смена имени по религиозным соображениям не разрешается и не является неотъемлемым правом граждан. Прокуратура считает, что такие действия дезинформируют людей, связывая новое имя с образом Иисуса Христа, что может оскорблять чувства верующих"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации.. В мае суд в Московском районе Казани наложил штраф на Христоса в размере 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в августе — еще 13 тысяч за аналогичное нарушение. Его также пришлось принудительно доставить в суд, после чего против него был составлен протокол по статье Административного кодекса за "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица". В декабре суд в Ново-Савиновском районе Казани приговорил гражданина, зарегистрированного под именем Исус Христос, к двум годам условного лишения свободы по тому же делу.
2026
казань
КАЗАНЬ
17:16 11.02.2026
 
Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя

Казанца Исуса Христоса обязали вернуть себе прежнее имя

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание Бизнес Online.
"Ново-Савиновский райсуд Казани обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.
Иск инициировал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Основой для иска стало заключение министерства юстиции, в котором указано, что смена имени по религиозным соображениям не разрешается и не является неотъемлемым правом граждан. Прокуратура считает, что такие действия дезинформируют людей, связывая новое имя с образом Иисуса Христа, что может оскорблять чувства верующих
"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации..
В мае суд в Московском районе Казани наложил штраф на Христоса в размере 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в августе — еще 13 тысяч за аналогичное нарушение. Его также пришлось принудительно доставить в суд, после чего против него был составлен протокол по статье Административного кодекса за "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".
В декабре суд в Ново-Савиновском районе Казани приговорил гражданина, зарегистрированного под именем Исус Христос, к двум годам условного лишения свободы по тому же делу.
КАЗАНЬ
 
 
