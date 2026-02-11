https://1prime.ru/20260211/khristos-867388241.html
Казанского Исуса Христоса обязали поменять имя
казань
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание Бизнес Online. "Ново-Савиновский райсуд Казани обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.Иск инициировал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Основой для иска стало заключение министерства юстиции, в котором указано, что смена имени по религиозным соображениям не разрешается и не является неотъемлемым правом граждан. Прокуратура считает, что такие действия дезинформируют людей, связывая новое имя с образом Иисуса Христа, что может оскорблять чувства верующих"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации.. В мае суд в Московском районе Казани наложил штраф на Христоса в размере 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в августе — еще 13 тысяч за аналогичное нарушение. Его также пришлось принудительно доставить в суд, после чего против него был составлен протокол по статье Административного кодекса за "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица". В декабре суд в Ново-Савиновском районе Казани приговорил гражданина, зарегистрированного под именем Исус Христос, к двум годам условного лишения свободы по тому же делу.
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ
. Казанский суд постановил, что ЗАГС должен вернуть жителю Исусу Петровичу Христосу его настоящее имя, согласно иску, поданному прокуратурой, сообщает издание Бизнес Online
.
"Ново-Савиновский райсуд Казани
обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.
Иск инициировал городской прокурор Ильдар Исмагилов. Основой для иска стало заключение министерства юстиции, в котором указано, что смена имени по религиозным соображениям не разрешается и не является неотъемлемым правом граждан. Прокуратура считает, что такие действия дезинформируют людей, связывая новое имя с образом Иисуса Христа, что может оскорблять чувства верующих
"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации..
В мае суд в Московском районе Казани наложил штраф на Христоса в размере 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан, а в августе — еще 13 тысяч за аналогичное нарушение. Его также пришлось принудительно доставить в суд, после чего против него был составлен протокол по статье Административного кодекса за "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".
В декабре суд в Ново-Савиновском районе Казани приговорил гражданина, зарегистрированного под именем Исус Христос, к двум годам условного лишения свободы по тому же делу.
