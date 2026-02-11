Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве сделали заявление о выборах на Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/kiev-867377486.html
В Киеве сделали заявление о выборах на Украине
В Киеве сделали заявление о выборах на Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве сделали заявление о выборах на Украине
Источник из окружения Владимира Зеленского выступил с опровержением заявления газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:57+0300
2026-02-11T11:57+0300
украина
киев
сша
дональд трамп
давид арахамия
владимир зеленский
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Источник из окружения Владимира Зеленского выступил с опровержением заявления газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине. "Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", — заявил собеседник в беседе с "РБК-Украина".Ранее Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах организовать президентские выборы и провести референдум по мирному соглашению. Издание также, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц, пишет, что в марте и апреле Верховная рада будет вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность проведения выборов в условиях военного положения. В декабре 2025 года Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте, сообщил о работе в парламенте над созданием группы, которая занимается вопросом проведения президентских выборов во время военного положения. Эта группа уже собрала два заседания, а третье назначено на начало февраля. В начале декабря, после высказывания экс-президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине, Зеленский заявил о готовности к изменению законодательства для их проведения. Он поручил Верховной раде подготовить законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что, по его мнению, единственная легитимная власть на Украине — это парламент и спикер Верховной рады.
https://1prime.ru/20260211/pomosch-867369662.html
https://1prime.ru/20260210/zelenskiy-867345540.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, сша, дональд трамп, давид арахамия, владимир зеленский, financial times
УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Financial Times
11:57 11.02.2026
 
В Киеве сделали заявление о выборах на Украине

Окружение Зеленского опровергли подготовку к выборам на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Источник из окружения Владимира Зеленского выступил с опровержением заявления газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.
"Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", — заявил собеседник в беседе с "РБК-Украина".
Ранее Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах организовать президентские выборы и провести референдум по мирному соглашению.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
На Украине сделали тяжелое признание о переговорах с Россией
06:21
Издание также, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц, пишет, что в марте и апреле Верховная рада будет вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность проведения выборов в условиях военного положения.
В декабре 2025 года Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте, сообщил о работе в парламенте над созданием группы, которая занимается вопросом проведения президентских выборов во время военного положения. Эта группа уже собрала два заседания, а третье назначено на начало февраля. В начале декабря, после высказывания экс-президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине, Зеленский заявил о готовности к изменению законодательства для их проведения. Он поручил Верховной раде подготовить законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что, по его мнению, единственная легитимная власть на Украине — это парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского
Вчера, 07:38
 
УКРАИНАКиевСШАДональд ТрампДавид АрахамияВладимир ЗеленскийFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала