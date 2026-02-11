В Киеве сделали заявление о выборах на Украине
Окружение Зеленского опровергли подготовку к выборам на Украине
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Источник из окружения Владимира Зеленского выступил с опровержением заявления газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.
"Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", — заявил собеседник в беседе с "РБК-Украина".
Ранее Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах организовать президентские выборы и провести референдум по мирному соглашению.
Издание также, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц, пишет, что в марте и апреле Верховная рада будет вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность проведения выборов в условиях военного положения.
В декабре 2025 года Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте, сообщил о работе в парламенте над созданием группы, которая занимается вопросом проведения президентских выборов во время военного положения. Эта группа уже собрала два заседания, а третье назначено на начало февраля. В начале декабря, после высказывания экс-президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине, Зеленский заявил о готовности к изменению законодательства для их проведения. Он поручил Верховной раде подготовить законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что, по его мнению, единственная легитимная власть на Украине — это парламент и спикер Верховной рады.