Крым сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы, заявил министр

11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - ПРАЙМ. Крым в 2026 году сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. "Удалось добиться квоты – 400 тысяч тонн пшеницы нам подтвердили и 150 тысяч тонн ячменя подтвердили", - сказал Кратюк в кулуарах выставки "КрымАгроЭкспо", комментируя планы поставок выращенной сельхозпродукции за рубеж. Министр сообщил, что обсуждается также возможность отправки на экспорт небольших партий подсолнуха и рапса: 10 тысяч и 15 тысяч тонн соответственно. Страны–импортеры, по его словам, традиционные: Египет, Оман, Ливия. Он также сказал, что не исключена возможность возобновления поставок сельхозпродукции в Сирию.

