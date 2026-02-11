Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.02.2026
Крым сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы, заявил министр
Крым сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы, заявил министр - 11.02.2026, ПРАЙМ
Крым сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы, заявил министр
Крым в 2026 году сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. | 11.02.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - ПРАЙМ. Крым в 2026 году сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. "Удалось добиться квоты – 400 тысяч тонн пшеницы нам подтвердили и 150 тысяч тонн ячменя подтвердили", - сказал Кратюк в кулуарах выставки "КрымАгроЭкспо", комментируя планы поставок выращенной сельхозпродукции за рубеж. Министр сообщил, что обсуждается также возможность отправки на экспорт небольших партий подсолнуха и рапса: 10 тысяч и 15 тысяч тонн соответственно. Страны–импортеры, по его словам, традиционные: Египет, Оман, Ливия. Он также сказал, что не исключена возможность возобновления поставок сельхозпродукции в Сирию.
2026
22:37 11.02.2026
 
Крым сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы, заявил министр

Министр Кратюк: Крым сможет отправить на экспорт 400 тыс т пшеницы и 150 тыс т ячменя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - ПРАЙМ. Крым в 2026 году сможет отправить на экспорт 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Удалось добиться квоты – 400 тысяч тонн пшеницы нам подтвердили и 150 тысяч тонн ячменя подтвердили", - сказал Кратюк в кулуарах выставки "КрымАгроЭкспо", комментируя планы поставок выращенной сельхозпродукции за рубеж.
Министр сообщил, что обсуждается также возможность отправки на экспорт небольших партий подсолнуха и рапса: 10 тысяч и 15 тысяч тонн соответственно. Страны–импортеры, по его словам, традиционные: Египет, Оман, Ливия. Он также сказал, что не исключена возможность возобновления поставок сельхозпродукции в Сирию.
 
