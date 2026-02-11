Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила риски отмены туров на Кубу в марте-апреле - 11.02.2026
Эксперт оценила риски отмены туров на Кубу в марте-апреле
Эксперт оценила риски отмены туров на Кубу в марте-апреле - 11.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила риски отмены туров на Кубу в марте-апреле
Риски отмены туров и авиаперелётов на Кубу в марте-апреле остаются высокими на фоне топливного кризиса в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:36+0300
2026-02-11T11:36+0300
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Риски отмены туров и авиаперелётов на Кубу в марте-апреле остаются высокими на фоне топливного кризиса в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что на Кубе могут находиться от 4,2 до 4,7 тысячи организованных туристов из РФ, а туроператоры поддерживают постоянный контакт с партнёрами на острове. "Риски отмен туров и полётов сейчас высоки. Я не могу давать универсальные рекомендации - каждый турист должен оценивать свои риски самостоятельно", - сказала Лапина. Комментируя ситуацию для тех, кто уже приобрёл туры на весну, эксперт отметила, что страхование от невыезда в текущих условиях "будет не лишним". Эксперт также отметила, что туристы из России на фоне кризиса нервничают, однако массовых отказов от поездок пока нет. По ее словам, отмена тура по инициативе туриста сейчас - не лучший вариант из-за штрафов. "Лучше ждать, и, если тур отменит туроператор сам, то аннуляция будет без штрафа", - добавила собеседница агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
11:36 11.02.2026
 
Эксперт оценила риски отмены туров на Кубу в марте-апреле

Лапина: риски отмены туров на Кубу на фоне топливного кризиса остаются высокими

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Риски отмены туров и авиаперелётов на Кубу в марте-апреле остаются высокими на фоне топливного кризиса в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что на Кубе могут находиться от 4,2 до 4,7 тысячи организованных туристов из РФ, а туроператоры поддерживают постоянный контакт с партнёрами на острове.
"Риски отмен туров и полётов сейчас высоки. Я не могу давать универсальные рекомендации - каждый турист должен оценивать свои риски самостоятельно", - сказала Лапина.
Комментируя ситуацию для тех, кто уже приобрёл туры на весну, эксперт отметила, что страхование от невыезда в текущих условиях "будет не лишним".
Эксперт также отметила, что туристы из России на фоне кризиса нервничают, однако массовых отказов от поездок пока нет. По ее словам, отмена тура по инициативе туриста сейчас - не лучший вариант из-за штрафов.
"Лучше ждать, и, если тур отменит туроператор сам, то аннуляция будет без штрафа", - добавила собеседница агентства.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Гавана, Куба
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
Вчера, 13:53
 
