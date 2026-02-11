Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу - 11.02.2026
Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу - 11.02.2026, ПРАЙМ
Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:35+0300
2026-02-11T16:35+0300
бизнес
туризм
россия
куба
pegas touristik
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна Подгорная. "Мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению", - сообщила она, комментируя авиасообщение с Кубой.
куба
бизнес, туризм, россия, куба, pegas touristik, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КУБА, Pegas Touristik, Российский союз туриндустрии
16:35 11.02.2026
 
Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу

Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу новых туров на Кубу

© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Овчинникова
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна Подгорная.
"Мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению", - сообщила она, комментируя авиасообщение с Кубой.
Флаг Кубы
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
БизнесТуризмРОССИЯКУБАPegas TouristikРоссийский союз туриндустрии
 
 
