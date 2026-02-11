https://1prime.ru/20260211/kuba-867386773.html

Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу

Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу - 11.02.2026, ПРАЙМ

Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу

Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T16:35+0300

2026-02-11T16:35+0300

2026-02-11T16:35+0300

бизнес

туризм

россия

куба

pegas touristik

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867312112_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_08bbcf1797ef34be3a28b4004a9149b1.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна Подгорная. "Мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению", - сообщила она, комментируя авиасообщение с Кубой.

https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, куба, pegas touristik, российский союз туриндустрии