Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна Подгорная. "Мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению", - сообщила она, комментируя авиасообщение с Кубой.
