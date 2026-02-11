https://1prime.ru/20260211/kuba-867388419.html
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу - 11.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:18+0300
2026-02-11T17:18+0300
2026-02-11T17:18+0300
туризм
бизнес
россия
куба
росавиация
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан. Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена. "Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.
https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, куба, росавиация, nordwind
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, Росавиация, Nordwind
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Мкртчан: не стоит отменять путевки на Кубу до официального извещения