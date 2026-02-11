https://1prime.ru/20260211/kuba-867388419.html

Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу

Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу - 11.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу

Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T17:18+0300

2026-02-11T17:18+0300

2026-02-11T17:18+0300

туризм

бизнес

россия

куба

росавиация

nordwind

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан. Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена. "Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.

https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, куба, росавиация, nordwind