Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу - 11.02.2026
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан. Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена. "Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.
17:18 11.02.2026
 
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу

Мкртчан: не стоит отменять путевки на Кубу до официального извещения

Гавана, Куба
Гавана, Куба
Гавана, Куба. Архивное фото
© Unsplash/AXP Photography
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
"Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.
Флаг Кубы
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
