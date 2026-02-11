https://1prime.ru/20260211/kuba-867392112.html
Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу - 11.02.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок туда до нормализации обстановки,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T18:29+0300
2026-02-11T18:29+0300
2026-02-11T18:29+0300
туризм
россия
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок туда до нормализации обстановки, следует из сообщения министерства. "Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами - воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, куба
Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Минэкономразвития рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок на Кубу