Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу - 11.02.2026
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу
туризм
бизнес
россия
куба
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, следует из сообщения министерства. "Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
туризм, бизнес, россия, куба
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА
18:38 11.02.2026
 
18:38 11.02.2026

Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

Минэкономразвития РФ рекомендует приостановить продажу туров на Кубу

© РИА Новости . Наталья ДембинскаяСтарая Гавана
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, следует из сообщения министерства.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
 
