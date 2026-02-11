https://1prime.ru/20260211/kuba-867392249.html

Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

2026-02-11T18:38+0300

туризм

бизнес

россия

куба

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, следует из сообщения министерства. "Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.

2026

