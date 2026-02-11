Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы туристического сектора Кубы
Туристический сектор Кубы имеет непредсказуемые перспективы из-за энергетического кризиса на острове, усугубленного недавней нефтяной блокадой со стороны США,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T23:42+0300
2026-02-11T23:47+0300
политика
туризм
бизнес
мировая экономика
куба
сша
канада
дональд трамп
air canada
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867391723_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_51970a749ce22d59b646a35b5a78a0ab.jpg
ГАВАНА, 11 фев - ПРАЙМ. Туристический сектор Кубы имеет непредсказуемые перспективы из-за энергетического кризиса на острове, усугубленного недавней нефтяной блокадой со стороны США, заявил РИА Новости экономист Хосе Луис Перельо. "Нынешний кризис для туризма непредсказуем. Без топлива невозможна никакая жизнедеятельность туризма. Текущая ситуация не оставляет иного выхода, кроме как ждать. Авиакомпании не могут летать пустыми", - сказал Перельо, профессор факультета туризма Гаванского университета. Автор многочисленных публикаций по этой тематике, он считает, что на данный момент наиболее очевидным решением является "уплотнение гостиничного фонда для сохранения инфраструктуры" и ожидание улучшения текущей конъюнктуры. Согласно официальным данным, наибольшее число туристов на остров приезжали из США, Канады и России, однако все три направления демонстрируют устойчивое сокращение потока посетителей в течение последних двух лет. Канадские туристические агентства и туроператоры в понедельник уведомили своих клиентов об отмене турпакетов на популярные кубинские курорты после того, как авиакомпании Air Canada, Sunwing, Air Transat и WestJet приостановили рейсы на Кубу. В то же время российские авиакомпании "Северный ветер" и "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", подтвердили, что продолжат выполнять рейсы в Кубу и обратно, несмотря на острую нехватку топлива. Как уточнила авиакомпания "Россия", маршруты полетов на остров могут быть скорректированы с добавлением дополнительной посадки для дозаправки. На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона. Вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага подчеркнул важность обеспечения устойчивости тех отраслей, которые приносят валютную выручку, отметив, что без доходов страна не сможет преодолеть сложившуюся ситуацию. Он также сообщил о реализации мер по повышению энергоэффективности, уплотнению наиболее коммерчески значимых туристических зон и защите ключевых услуг в сфере туризма. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
куба
сша
канада
23:42 11.02.2026 (обновлено: 23:47 11.02.2026)
 
Эксперт оценил перспективы туристического сектора Кубы

Экономист Перельо: турсектор Кубы имеет непредсказуемые перспективы из-за энергокризиса

© РИА Новости . Наталья Дембинская
Старая Гавана
Старая Гавана. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Дембинская
