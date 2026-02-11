https://1prime.ru/20260211/lavrov--867379989.html
Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС
Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС
Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:55+0300
2026-02-11T12:55+0300
2026-02-11T12:56+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
сергей лавров
мид рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Одна из важнейших задач - выстраивать в рамках БРИКС платформы беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей платформ, которые не будут зависеть от незаконных связей и прочих недружественных действий Запада в нарушении норм и принципов мировой торговли и международных экономических и финансовых отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
https://1prime.ru/20260205/kuba-867221339.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ac3251fad7d04a3aaf5b15475fb3cbe3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, запад, сергей лавров, мид рф, госдума
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ, Госдума
Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС
Лавров назвал создание независимых от Запада платформ для торговли задачей БРИКС