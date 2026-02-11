Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:55 11.02.2026 (обновлено: 12:56 11.02.2026)
 
Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС

Лавров назвал создание независимых от Запада платформ для торговли задачей БРИКС

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одна из важнейших задач - выстраивать в рамках БРИКС платформы беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей платформ, которые не будут зависеть от незаконных связей и прочих недружественных действий Запада в нарушении норм и принципов мировой торговли и международных экономических и финансовых отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
