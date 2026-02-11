https://1prime.ru/20260211/lavrov--867379989.html

Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС

Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС - 11.02.2026, ПРАЙМ

Лавров назвал одну из главных экономических задач БРИКС

Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T12:55+0300

2026-02-11T12:55+0300

2026-02-11T12:56+0300

экономика

мировая экономика

россия

запад

сергей лавров

мид рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Создание независимых от Запада торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных платформ является одной из главных задач БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Одна из важнейших задач - выстраивать в рамках БРИКС платформы беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых, инвестиционных связей платформ, которые не будут зависеть от незаконных связей и прочих недружественных действий Запада в нарушении норм и принципов мировой торговли и международных экономических и финансовых отношений", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

https://1prime.ru/20260205/kuba-867221339.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, сергей лавров, мид рф, госдума