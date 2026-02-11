Слова Лаврова об Украине вызвали панику в США
Дэвис назвал правдой слова Сергея Лаврова об эскалации Западом конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, заявляя о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал", — заявил Дэвис, обсуждая слова Лаврова об обострении конфликта.
Дэвис также указал, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед депутатами Верховной рады, заверял в полнейшей военной поддержке Украины.
"Это звучит не так, как будто я думаю о дипломатическом урегулировании. Звучит так, будто я продолжаю игнорировать реальность, чтобы продолжать войну", — пояснил он.
По мнению отставного военного, западные лидеры уповают на возможное поражение России, не имея при этом конкретного плана по завершению конфликта.
"Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который только может привести к гибели еще большего числа украинцев", — подытожил Дэвис.
Лавров ранее отмечал, что хотя европейские политики продолжают настаивать на необходимости нанести поражение России, их риторика немного поутихла. Глава МИД подчеркнул, что прежде чем утверждать о необходимости подготовки к войне с Россией, якобы угрожающей через три года, европейским лидерам следовало бы проанализировать свои аргументы.