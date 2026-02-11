Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил объемы товарооборота России - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/lavrov-867380164.html
Лавров оценил объемы товарооборота России
Лавров оценил объемы товарооборота России - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров оценил объемы товарооборота России
Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:11+0300
2026-02-11T13:12+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
сергей лавров
вто
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909752_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_1b7108a7117999ae549b76aa8a807e1c.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нормы Всемирной торговой организации, которая, конечно же, переживает кризис, как и Бреттон-Вудская система в целом, заложены в договорах, которые регулируют наши торговые отношения с подавляющим большинством государств мира, включая страны мирового большинства, на которые приходится более 70% российского товарооборота", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
https://1prime.ru/20260210/indiya-867355036.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909752_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_303249a489487cc59fea5bda3fc15231.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, сергей лавров, вто, госдума
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Сергей Лавров, ВТО, Госдума
13:11 11.02.2026 (обновлено: 13:12 11.02.2026)
 
Лавров оценил объемы товарооборота России

Лавров: более 70% товарооборота России приходится на мировое большинство

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нормы Всемирной торговой организации, которая, конечно же, переживает кризис, как и Бреттон-Вудская система в целом, заложены в договорах, которые регулируют наши торговые отношения с подавляющим большинством государств мира, включая страны мирового большинства, на которые приходится более 70% российского товарооборота", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии
Вчера, 17:20
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФСергей ЛавровВТОГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала