Лавров оценил объемы товарооборота России

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Более 70% товарооборота во внешней торговле России приходится на страны мирового большинства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нормы Всемирной торговой организации, которая, конечно же, переживает кризис, как и Бреттон-Вудская система в целом, заложены в договорах, которые регулируют наши торговые отношения с подавляющим большинством государств мира, включая страны мирового большинства, на которые приходится более 70% российского товарооборота", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
