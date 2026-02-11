Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал членство России в ВТО - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал членство России в ВТО
Лавров прокомментировал членство России в ВТО - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал членство России в ВТО
Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:46+0300
2026-02-11T13:46+0300
россия
мировая экономика
сергей лавров
вто
мид
оон
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос сложный, но он находится на контроле и у нас, и у экономического блока правительства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме. Глава МИД подчеркнул, что принципы, закрепленные в Уставе ООН, остаются актуальными и легли в основу документов Всемирной торговой организации. "Почитайте устав ООН. Ни один принцип сегодня нельзя назвать устаревшим или уже не актуальным, наоборот, суверенное равенство, справедливость и так далее. Эти же принципы были заложены, похожие принципы, но уже через призму торговых отношений, были заложены в уставные документы Всемирной торговой организации", - продолжил он. По его словам, реализация этих принципов фактически блокируется. "Но их реализация блокируется активнейшим образом, а прежде всего Соединенными Штатами, все это хорошо знают, уже долгие-долгие годы, боюсь даже назвать цифру, не работает орган по регулированию споров этой самой Всемирной торговой организации. Ключевой механизм, который должен обеспечивать честную конкуренцию", - отметил Лавров.
россия, мировая экономика, сергей лавров, вто, мид, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, Сергей Лавров, ВТО, МИД, ООН
13:46 11.02.2026
 
Лавров прокомментировал членство России в ВТО

Лавров назвал сложным вопрос членства России в ВТО

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос сложный, но он находится на контроле и у нас, и у экономического блока правительства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Глава МИД подчеркнул, что принципы, закрепленные в Уставе ООН, остаются актуальными и легли в основу документов Всемирной торговой организации.
"Почитайте устав ООН. Ни один принцип сегодня нельзя назвать устаревшим или уже не актуальным, наоборот, суверенное равенство, справедливость и так далее. Эти же принципы были заложены, похожие принципы, но уже через призму торговых отношений, были заложены в уставные документы Всемирной торговой организации", - продолжил он.
По его словам, реализация этих принципов фактически блокируется.
"Но их реализация блокируется активнейшим образом, а прежде всего Соединенными Штатами, все это хорошо знают, уже долгие-долгие годы, боюсь даже назвать цифру, не работает орган по регулированию споров этой самой Всемирной торговой организации. Ключевой механизм, который должен обеспечивать честную конкуренцию", - отметил Лавров.
Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО
21 января, 18:42
21 января, 18:42
 
РОССИЯ Мировая экономика Сергей Лавров ВТО МИД ООН
 
 
