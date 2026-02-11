https://1prime.ru/20260211/lavrov-867381371.html
Лавров прокомментировал членство России в ВТО
Лавров прокомментировал членство России в ВТО - 11.02.2026, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал членство России в ВТО
Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:46+0300
2026-02-11T13:46+0300
2026-02-11T13:46+0300
россия
мировая экономика
сергей лавров
вто
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации остается сложным, однако находится на контроле МИД и экономического блока правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос сложный, но он находится на контроле и у нас, и у экономического блока правительства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме. Глава МИД подчеркнул, что принципы, закрепленные в Уставе ООН, остаются актуальными и легли в основу документов Всемирной торговой организации. "Почитайте устав ООН. Ни один принцип сегодня нельзя назвать устаревшим или уже не актуальным, наоборот, суверенное равенство, справедливость и так далее. Эти же принципы были заложены, похожие принципы, но уже через призму торговых отношений, были заложены в уставные документы Всемирной торговой организации", - продолжил он. По его словам, реализация этих принципов фактически блокируется. "Но их реализация блокируется активнейшим образом, а прежде всего Соединенными Штатами, все это хорошо знают, уже долгие-долгие годы, боюсь даже назвать цифру, не работает орган по регулированию споров этой самой Всемирной торговой организации. Ключевой механизм, который должен обеспечивать честную конкуренцию", - отметил Лавров.
https://1prime.ru/20260121/vto-866762459.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сергей лавров, вто, мид, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, Сергей Лавров, ВТО, МИД, ООН
Лавров прокомментировал членство России в ВТО
Лавров назвал сложным вопрос членства России в ВТО