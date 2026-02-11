https://1prime.ru/20260211/lavrov-867381686.html
ЕС оказался в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров
2026-02-11T13:59+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Попытки Запада всячески внедрять в сферу энергетики свои корыстные интересы, в том числе иногда и нанося самому себе ущерб, они начались давно. Хорошо знаем, как ЕС гордится тем, что он сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым огни замещают наш трубопроводный... Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме. Министр уточнил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.
