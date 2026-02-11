Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС оказался в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров - 11.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
ЕС оказался в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров
2026-02-11T13:59+0300
2026-02-11T13:59+0300
энергетика
россия
рф
запад
сергей лавров
ес
госдума
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Попытки Запада всячески внедрять в сферу энергетики свои корыстные интересы, в том числе иногда и нанося самому себе ущерб, они начались давно. Хорошо знаем, как ЕС гордится тем, что он сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым огни замещают наш трубопроводный... Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме. Министр уточнил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.
россия, рф, запад, сергей лавров, ес, госдума
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Сергей Лавров, ЕС, Госдума
13:59 11.02.2026
 
ЕС оказался в интересной ситуации в сфере энергетики, заявил Лавров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейцы хотели создать проблемы другим, но оказались в интересной ситуации сами, в частности, в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Попытки Запада всячески внедрять в сферу энергетики свои корыстные интересы, в том числе иногда и нанося самому себе ущерб, они начались давно. Хорошо знаем, как ЕС гордится тем, что он сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым огни замещают наш трубопроводный... Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр уточнил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Запасы газа в ЕС рухнули до четырехлетнего минимума
13:25
13:25
 
Заголовок открываемого материала