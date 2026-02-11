https://1prime.ru/20260211/lavrov-867382023.html
Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия не оставит так просто ситуацию с заморозкой и использованием ее активов в Европе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Чего стоит арест наших золотовалютных резервов. Там говорят, что по правилам они используют только проценты, которые превышают проценты, полагающиеся нам от вложения этих денег. Прости ради Бога, но какие бы проценты вы не использовали, они растут из наших денег, которыми мы сейчас не можем распоряжаться. И я нисколько не сомневаюсь, что мы эту ситуацию так просто не оставим", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
