https://1prime.ru/20260211/lekarstva-867370670.html

Названы самые популярные лекарства в России в 2025 году

Названы самые популярные лекарства в России в 2025 году - 11.02.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные лекарства в России в 2025 году

Лидером по продажам среди лекарств в России в 2025 году стал препарат от насморка на основе ксилометазолина - более 200 миллионов упаковок, далее идут... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T06:58+0300

2026-02-11T06:58+0300

2026-02-11T06:58+0300

бизнес

здоровье

россия

москва

московская область

дагестан

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867370670.jpg?1770782285

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лидером по продажам среди лекарств в России в 2025 году стал препарат от насморка на основе ксилометазолина - более 200 миллионов упаковок, далее идут ибупрофен, омепразол, бисопролол и противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак"). "Абсолютным лидером по числу проданных упаковок (в 2025 году в России - ред.) стал препарат от насморка на основе ксилометазолина - 220 миллионов упаковок. Это более чем вдвое превышает продажи занявшего второе место ибупрофена (обезболивающее и жаропонижающее) - 100 миллионов упаковок", - рассказали в ЦРПТ. "На третьей позиции - омепразол (средство от изжоги) - 98 миллионов упаковок. Замыкают пятёрку лидеров бисопролол (сердечно-сосудистый препарат) - 70 миллионов упаковок и комбинированное противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты - 68 миллионов упаковок", - добавили там. При этом динамика продаж внутри группы разнонаправлена. Так, спрос на ибупрофен вырос на 6% в годовом выражении, а продажи комбинированного противопростудного снизились на 8%. Общий объем реализации отечественных лекарств из пятерки лидеров уменьшился на 12%, импортных - на 16%. Доля российских препаратов сохранилась на уровне 61%. "Финансовый оборот от реализации сосудосуживающих средств достиг 26,4 миллиарда рублей, а совокупная выручка по пяти наиболее продаваемым позициям - около 77 миллиардов рублей", - уточнили в ЦРПТ. В то же время данные также указывают ярко выраженную сезонность. Пик продаж для четырех из пяти лидирующих препаратов приходится на декабрь. Единственным исключением стало средство от симптомов простуды, спрос на него заметно возрастает в летние месяцы - июль и август. Наибольшее количество продаж указанных препаратов пришлось на Москву и Московскую область, суммарно в двух регионах они превысили 80 миллионов упаковок на душу населения. Вместе с тем, самая высокая положительная динамика потребления в расчете на 10 тысяч человек зафиксирована в Чеченской Республике (+23%), Чукотском автономном округе (+9%), а также в Дагестане и Тыве (+6%).

москва

московская область

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье, россия, москва, московская область, дагестан, црпт