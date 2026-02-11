https://1prime.ru/20260211/lekarstva-867370670.html
Названы самые популярные лекарства в России в 2025 году
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лидером по продажам среди лекарств в России в 2025 году стал препарат от насморка на основе ксилометазолина - более 200 миллионов упаковок, далее идут ибупрофен, омепразол, бисопролол и противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").
"Абсолютным лидером по числу проданных упаковок (в 2025 году в России - ред.) стал препарат от насморка на основе ксилометазолина - 220 миллионов упаковок. Это более чем вдвое превышает продажи занявшего второе место ибупрофена (обезболивающее и жаропонижающее) - 100 миллионов упаковок", - рассказали в ЦРПТ.
"На третьей позиции - омепразол (средство от изжоги) - 98 миллионов упаковок. Замыкают пятёрку лидеров бисопролол (сердечно-сосудистый препарат) - 70 миллионов упаковок и комбинированное противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты - 68 миллионов упаковок", - добавили там.
При этом динамика продаж внутри группы разнонаправлена. Так, спрос на ибупрофен вырос на 6% в годовом выражении, а продажи комбинированного противопростудного снизились на 8%. Общий объем реализации отечественных лекарств из пятерки лидеров уменьшился на 12%, импортных - на 16%. Доля российских препаратов сохранилась на уровне 61%.
"Финансовый оборот от реализации сосудосуживающих средств достиг 26,4 миллиарда рублей, а совокупная выручка по пяти наиболее продаваемым позициям - около 77 миллиардов рублей", - уточнили в ЦРПТ.
В то же время данные также указывают ярко выраженную сезонность. Пик продаж для четырех из пяти лидирующих препаратов приходится на декабрь. Единственным исключением стало средство от симптомов простуды, спрос на него заметно возрастает в летние месяцы - июль и август.
Наибольшее количество продаж указанных препаратов пришлось на Москву и Московскую область, суммарно в двух регионах они превысили 80 миллионов упаковок на душу населения. Вместе с тем, самая высокая положительная динамика потребления в расчете на 10 тысяч человек зафиксирована в Чеченской Республике (+23%), Чукотском автономном округе (+9%), а также в Дагестане и Тыве (+6%).
