Читатели французского издания Le Figaro активно отреагировали на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости налаживания связей Европы с... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно отреагировали на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости налаживания связей Европы с Россией. "Грустное зрелище – Европа бредет наугад, как утка с отрубленной головой. У нее есть сильные козыри, но она их не использует", — написал один комментатор."Будет правильно, если Евросоюз возобновит связи с Россией. Обе стороны от этого сильно выиграют", — отметил другой."Осознав, что конфликт на Украине проигран, европейцы испытывают искушение снова начать говорить с Путиным", — заключил читатель.В декабре президент Франции призвал европейских лидеров возобновить взаимодействие с российским руководством. На этой неделе он сообщил, что Париж и Москва восстановили технические каналы общения. Макрон также выразил надежду на содействие других стран. Он считает, что возобновление диалога поможет Европе снизить зависимость от США и отстаивать свои интересы в переговорах по Украине.Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, между Россией и Францией состоятся рабочие контакты, хотя пока они не имеют особого значения. В Москве пока не наблюдают сигналов о заинтересованности Парижа в налаживании диалога на более высоком уровне.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
21:53 11.02.2026
 

"Сильные козыри". Шаг Макрона по России поразил пользователей Сети

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно отреагировали на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости налаживания связей Европы с Россией.

"Грустное зрелище – Европа бредет наугад, как утка с отрубленной головой. У нее есть сильные козыри, но она их не использует", — написал один комментатор.
"Будет правильно, если Евросоюз возобновит связи с Россией. Обе стороны от этого сильно выиграют", — отметил другой.
"Осознав, что конфликт на Украине проигран, европейцы испытывают искушение снова начать говорить с Путиным", — заключил читатель.

В декабре президент Франции призвал европейских лидеров возобновить взаимодействие с российским руководством. На этой неделе он сообщил, что Париж и Москва восстановили технические каналы общения. Макрон также выразил надежду на содействие других стран. Он считает, что возобновление диалога поможет Европе снизить зависимость от США и отстаивать свои интересы в переговорах по Украине.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, между Россией и Францией состоятся рабочие контакты, хотя пока они не имеют особого значения. В Москве пока не наблюдают сигналов о заинтересованности Парижа в налаживании диалога на более высоком уровне.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАУКРАИНАФРАНЦИЯЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕС
 
 
