Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году - 11.02.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис
2026-02-11T11:55+0300
2026-02-11T11:55+0300
2026-02-11T11:55+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства. "МЧС связан с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии. Суммарно по линии ведомства в прошлом году осуществлены выплаты в размере около 19 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году
Мантуров: пострадавшим от ЧС выплатили 19 миллиардов рублей в 2025 году