Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году

Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства. "МЧС связан с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии. Суммарно по линии ведомства в прошлом году осуществлены выплаты в размере около 19 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.

