Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/manturov-867376923.html
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году - 11.02.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:55+0300
2026-02-11T11:55+0300
экономика
общество
россия
рф
денис мантуров
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_0:46:2481:1441_1920x0_80_0_0_f7d29d26518f2c9fd24c7b4fa2a64008.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства. "МЧС связан с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии. Суммарно по линии ведомства в прошлом году осуществлены выплаты в размере около 19 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
https://1prime.ru/20260203/vyplata-867141303.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_128:0:2333:1654_1920x0_80_0_0_c4a42ac157a43ed89a9245247d59dde8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, денис мантуров, мчс
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, МЧС
11:55 11.02.2026
 
Мантуров рассказал о выплатах пострадавшим от ЧС в 2025 году

Мантуров: пострадавшим от ЧС выплатили 19 миллиардов рублей в 2025 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства.
"МЧС связан с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии. Суммарно по линии ведомства в прошлом году осуществлены выплаты в размере около 19 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
Девушка с ребенком во время прогулки - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Власти Москвы рассказали, как получить новую семейную выплату
3 февраля, 08:03
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФДенис МантуровМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала