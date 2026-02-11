https://1prime.ru/20260211/med--867371862.html

Медь дорожает после выхода данных из Китая

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается во вторник после выхода данных об экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 5,929 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,52%, до 13 108 долларов, алюминия - на 1,04%, до 3 093 долларов, стоимость цинка - выросла на 0,58%, до 3 395 долларов. Инвесторы оценивают макростатистику в Китае - крупнейшем потребителе и импортере меди. Согласно государственному статистическому управлению, годовая инфляция в страны по итогам января составила 0,2%. При этом индекс цен производителей снизился на 1,4%.

китай

