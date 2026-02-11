https://1prime.ru/20260211/mer-867366411.html

МЭР предлагает донастроить правила возврата товаров на маркетплейсах

МЭР предлагает донастроить правила возврата товаров на маркетплейсах

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает донастроить правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах, в частности, закрепить перечень безусловно невозвратных товаров, а также таких, которые не могут быть возвращены после получения, рассказал РИА Новости один из участников совещания экспертного совета по развитию платформенной экономики, прошедшего в Госдуме во вторник. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что более 60% продавцов на маркетплейсах сталкиваются с ситуациями, когда покупатели "берут, пользуются и возвращают" товары, чаще всего это одежда и обувь. "(Недобросовестная - ред.) практика стала настолько масштабной, особенно при продажах одежды и обуви, что сейчас речь идет о снижении эффективности платформенной экономики и торговых процессов, рентабельности этих современных площадок. Регулирование обязано защищать бизнес, обеспечивать эффективное движение товаропроводящих цепочек и не должно влиять на добросовестных покупателей", — отмечал на совещании директор департамента цифрового развития и экономики данных Владимир Волошин, слова которого цитировала пресс-служба Минэкономразвития. Подобная недобросовестная практика приводит к дополнительным расходам на обратную логистику, которую бизнес вынужден компенсировать за счет повышения цен, и в результате добросовестные покупатели несут дополнительные расходы. Сейчас в законе "О защите прав потребителей" зафиксированы особенности возврата товаров надлежащего качества при дистанционной торговле - эти нормы приняты в 2004 году и Минэкономразвития предлагает их донастроить с учетом актуальной пробематики, с учетом специфики посреднических цифровых платформ. В частности, предлагается установить три категории товаров, к первой категории отнести безусловно невозвратные товары - лекарства, изделия медицинского назначения, продовольствие. Вернуть или отказаться от них при получении будет невозможно. Вторая категория - это товары, которые не подлежат обмену в традиционной рознице. При этом у потребителя сохраняется право осмотреть такой товар и отказаться от него при получении. В третью категорию товаров будут включены иные товары, в отношении которых право на отказ при получении и возврат после передачи сохранится. Эти предложения в настоящий момент прорабатываются с другими регулирующими органами, с экспертным сообществом, а также профильными ассоциациями.

