Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2

Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2 - 11.02.2026, ПРАЙМ

Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе. | 11.02.2026

БЕРЛИН, 11 фев - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе. Система торговли квотами ETS2 должна заработать в январе 2027 года и будет действовать независимо от существующей системы торговли выбросами ЕС (ETS), охватывающей энергоемкие отрасли, электроэнергетику и авиацию. "Если это (участие в системе - ред.) недостижимо (для компаний - ред.) и если это не подходящий инструмент, мы должны быть готовы пересмотреть его или, по крайней мере, отложить, как мы поступили с ETS2 для потребителей", - заявил Мерц, выступая на экономическом саммите ЕС по вопросам промышленной политики Евросоюза в Антверпене. В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Компании при необходимости могут покупать или продавать квоты.

