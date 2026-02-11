https://1prime.ru/20260211/merts-867400250.html
Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2
2026-02-11T23:50+0300
БЕРЛИН, 11 фев - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе. Система торговли квотами ETS2 должна заработать в январе 2027 года и будет действовать независимо от существующей системы торговли выбросами ЕС (ETS), охватывающей энергоемкие отрасли, электроэнергетику и авиацию. "Если это (участие в системе - ред.) недостижимо (для компаний - ред.) и если это не подходящий инструмент, мы должны быть готовы пересмотреть его или, по крайней мере, отложить, как мы поступили с ETS2 для потребителей", - заявил Мерц, выступая на экономическом саммите ЕС по вопросам промышленной политики Евросоюза в Антверпене. В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Компании при необходимости могут покупать или продавать квоты.
