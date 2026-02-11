Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.02.2026
Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2
Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2 - 11.02.2026, ПРАЙМ
Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе. | 11.02.2026, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 11 фев - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе. Система торговли квотами ETS2 должна заработать в январе 2027 года и будет действовать независимо от существующей системы торговли выбросами ЕС (ETS), охватывающей энергоемкие отрасли, электроэнергетику и авиацию. "Если это (участие в системе - ред.) недостижимо (для компаний - ред.) и если это не подходящий инструмент, мы должны быть готовы пересмотреть его или, по крайней мере, отложить, как мы поступили с ETS2 для потребителей", - заявил Мерц, выступая на экономическом саммите ЕС по вопросам промышленной политики Евросоюза в Антверпене. В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Компании при необходимости могут покупать или продавать квоты.
23:50 11.02.2026 (обновлено: 23:53 11.02.2026)
 
Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы ETS2

Мерц выступил за отсрочку внедрения системы квот по выбросам углерода в Европе

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Немецкий политик Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
БЕРЛИН, 11 фев - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил введения отсрочки по внедрению системы торговли квотами ETS2 на выбросы углерода в Европе.
Система торговли квотами ETS2 должна заработать в январе 2027 года и будет действовать независимо от существующей системы торговли выбросами ЕС (ETS), охватывающей энергоемкие отрасли, электроэнергетику и авиацию.
"Если это (участие в системе - ред.) недостижимо (для компаний - ред.) и если это не подходящий инструмент, мы должны быть готовы пересмотреть его или, по крайней мере, отложить, как мы поступили с ETS2 для потребителей", - заявил Мерц, выступая на экономическом саммите ЕС по вопросам промышленной политики Евросоюза в Антверпене.
В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Компании при необходимости могут покупать или продавать квоты.
Варшава, Польша
Польша добилась пересмотра новой схемы торговли квотами на выбросы CO2
24 октября 2025, 01:32
 
