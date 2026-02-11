https://1prime.ru/20260211/mid-867385522.html

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний - 11.02.2026, ПРАЙМ

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний

11.02.2026

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Москва при возвращении западных компаний на российский рынок будет рассматривать каждый случай по отдельности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Главное сейчас понять, вспомнить, как кто уходил. Потому что, во-первых, очень многие остались. Очень многие европейские компании продолжают работать в России, получают хорошую прибыль от этого", - сказал он в интервью агентству. Были и те, кто не хотели уходить, но были вынуждены это сделать под давлением, но сделали это все цивилизованно, напомнил дипломат. "А были те, которые сказали, что нет, мы с русскими больше не работаем, мы уходим и разрываем все связи. Надо смотреть каждый случай в отдельности", - сказал он в интервью. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

