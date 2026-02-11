https://1prime.ru/20260211/minfin-867378029.html

В России появятся новые виды цифровых прав

2026-02-11T12:19+0300

экономика

технологии

финансы

рф

минфин

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Новые виды цифровых прав будут созданы в России для повышения инвестиционной привлекательности и снижения издержек экономики – это цифровые активы реального сектора, или токенизированные активы, говорится в разработанной Минфином и ЦБ концепции токенизации активов реального сектора экономики РФ, которая есть в распоряжении РИА Новости. Цифровые активы реального сектора, которые также называются токенизированными активами или просто токенами, - это физические или финансовые активы, которые представлены в цифровом виде на блокчейновой платформе. Токены отражают реальную стоимость активов, их можно покупать, продавать или обменивать. "Развитие рынка цифровых прав свидетельствует не только о наличии интереса к новому виду экономических активов со стороны субъектов экономической деятельности, но и его экономической эффективности. С учетом этого необходимо рассмотреть вопрос создания новых видов цифровых прав, включающих право собственности и иные вещные права", – говорится в концепции. "Документ утвержден правительством РФ и сейчас ведется работа над ее реализацией", - сообщили агентству в Минфине.

рф

2026

Новости

