Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/minfin-867392592.html
Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков
Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков - 11.02.2026, ПРАЙМ
Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков
Минфин России прорабатывает вопрос дополнительного оповещения клиентов банков, но обязательность этого для банков не предусматривается, рассылка уведомлений... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T18:56+0300
2026-02-11T18:56+0300
банки
финансы
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает вопрос дополнительного оповещения клиентов банков, но обязательность этого для банков не предусматривается, рассылка уведомлений через платформу Max может быть альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минфин России формирует подходы по данному вопросу, обязательность для банков не предусматривается. Речь идет об еще одном способе оповещения клиентов банка. Уведомления в Max могут выступать альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений", - ответили в министерстве на вопрос, действительно ли предлагается обязать банки направлять копии смс-уведомления в национальном мессенджере. В конце января сообщалось, что ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предложила установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения. Такое предложение было в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, минфин рф, минфин
Банки, Финансы, Минфин РФ, Минфин
18:56 11.02.2026
 
Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков

Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков, в том числе через Max

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает вопрос дополнительного оповещения клиентов банков, но обязательность этого для банков не предусматривается, рассылка уведомлений через платформу Max может быть альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минфин России формирует подходы по данному вопросу, обязательность для банков не предусматривается. Речь идет об еще одном способе оповещения клиентов банка. Уведомления в Max могут выступать альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений", - ответили в министерстве на вопрос, действительно ли предлагается обязать банки направлять копии смс-уведомления в национальном мессенджере.
В конце января сообщалось, что ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предложила установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения. Такое предложение было в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
 
БанкиФинансыМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала