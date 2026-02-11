https://1prime.ru/20260211/minfin-867392592.html

Минфин думает над альтернативами оповещения клиентов банков

11.02.2026

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает вопрос дополнительного оповещения клиентов банков, но обязательность этого для банков не предусматривается, рассылка уведомлений через платформу Max может быть альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минфин России формирует подходы по данному вопросу, обязательность для банков не предусматривается. Речь идет об еще одном способе оповещения клиентов банка. Уведомления в Max могут выступать альтернативой смс и пуш-уведомлениям банковских приложений", - ответили в министерстве на вопрос, действительно ли предлагается обязать банки направлять копии смс-уведомления в национальном мессенджере. В конце января сообщалось, что ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предложила установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения. Такое предложение было в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).

