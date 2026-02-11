https://1prime.ru/20260211/minfin-867394957.html
Силуанов в Госдуме обсудил развитие финансового рынка России
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Развитие финансового рынка является одной из приоритетных задач Минфина России: необходимо стимулировать долгосрочные инвестиции в экономику и повышать капитализацию фондового рынка, сообщает министерство по итогам прошедшего в среду заседания комитета Госдумы по финансовому рынку с участием министра финансов Антона Силуанова. "Участники заседания обсудили, как стимулировать долгосрочные инвестиции в экономику и повысить капитализацию российского фондового рынка", - говорится в сообщении Минфина в MAX.Отмечается, что заседание прошло в преддверии ежегодного отчета правительства РФ в Госдуме. "Ключевые задачи развития финансового рынка определены президентом России. Это увеличение капитализации российского фондового рынка к 2030 году до 66% от ВВП страны и повышение доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений до 40%", - отмечается в сообщении. Кроме того, Силуанов рассказал об основных результатах работы в 2025 году и дальнейших планах, говорится в сообщении.
