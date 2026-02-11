https://1prime.ru/20260211/minfin-867394957.html

Силуанов в Госдуме обсудил развитие финансового рынка России

Силуанов в Госдуме обсудил развитие финансового рынка России - 11.02.2026, ПРАЙМ

Силуанов в Госдуме обсудил развитие финансового рынка России

Развитие финансового рынка является одной из приоритетных задач Минфина России: необходимо стимулировать долгосрочные инвестиции в экономику и повышать... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T20:14+0300

2026-02-11T20:14+0300

2026-02-11T20:14+0300

финансы

россия

рф

антон силуанов

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Развитие финансового рынка является одной из приоритетных задач Минфина России: необходимо стимулировать долгосрочные инвестиции в экономику и повышать капитализацию фондового рынка, сообщает министерство по итогам прошедшего в среду заседания комитета Госдумы по финансовому рынку с участием министра финансов Антона Силуанова. "Участники заседания обсудили, как стимулировать долгосрочные инвестиции в экономику и повысить капитализацию российского фондового рынка", - говорится в сообщении Минфина в MAX.Отмечается, что заседание прошло в преддверии ежегодного отчета правительства РФ в Госдуме. "Ключевые задачи развития финансового рынка определены президентом России. Это увеличение капитализации российского фондового рынка к 2030 году до 66% от ВВП страны и повышение доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений до 40%", - отмечается в сообщении. Кроме того, Силуанов рассказал об основных результатах работы в 2025 году и дальнейших планах, говорится в сообщении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, минфин, госдума