Минпромторг призвал проработать меры против импорта металлопродукции

2026-02-11T11:09+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает необходимым проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Считаем необходимым приоритезировать закупку российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ. И проработать дополнительные меры против импорта продукции", - сказал он.

