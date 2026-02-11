https://1prime.ru/20260211/minpromtorg--867375829.html
Минпромторг призвал проработать меры против импорта металлопродукции
Минпромторг призвал проработать меры против импорта металлопродукции
2026-02-11T11:09+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает необходимым проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Считаем необходимым приоритезировать закупку российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ. И проработать дополнительные меры против импорта продукции", - сказал он.
