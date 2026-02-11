Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг призвал проработать меры против импорта металлопродукции - 11.02.2026
Минпромторг призвал проработать меры против импорта металлопродукции
Минпромторг РФ считает необходимым проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции, сообщил глава министерства Антон Алиханов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает необходимым проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Считаем необходимым приоритезировать закупку российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ. И проработать дополнительные меры против импорта продукции", - сказал он.
россия, сельское хозяйство, рф, антон алиханов, минпромторг
© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает необходимым проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции, сообщил глава министерства Антон Алиханов.
"Считаем необходимым приоритезировать закупку российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ. И проработать дополнительные меры против импорта продукции", - сказал он.
Минпромторг разработал порядок предоставления субсидий производителям РЗМ
Экономика
 
 
