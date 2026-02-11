Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг проработает справедливые условия для продавцов на маркетплейсах - 11.02.2026
Минпромторг проработает справедливые условия для продавцов на маркетплейсах
Минпромторг проработает справедливые условия для продавцов на маркетплейсах
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает различные варианты формирования более справедливых условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, сказала глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В министерстве добавили, что предлагают ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров с 2027 года. "Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по налоговым новеллам", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. Позже в Минпромторге журналистам пояснили, что министерство предлагает ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров без поэтапности с 1 января 2027 года. Минфин России в октябре прошлого года опубликовал законопроект о введении НДС на импортные товары электронной торговли. Согласно документу, ставки налога ведомство предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%.
13:38 11.02.2026
 
Минпромторг проработает справедливые условия для продавцов на маркетплейсах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает различные варианты формирования более справедливых условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, сказала глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В министерстве добавили, что предлагают ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров с 2027 года.
"Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по налоговым новеллам", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Позже в Минпромторге журналистам пояснили, что министерство предлагает ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров без поэтапности с 1 января 2027 года.
Минфин России в октябре прошлого года опубликовал законопроект о введении НДС на импортные товары электронной торговли. Согласно документу, ставки налога ведомство предлагает установить в следующих размерах: в 2027 году - 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, а начиная с 2030 года - 20%.
