В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей

2026-02-11T20:39+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз. "Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство", - говорится в сообщении. Там добавили, что цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года.
