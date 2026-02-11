https://1prime.ru/20260211/minselkhoz-867395249.html

В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз. "Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство", - говорится в сообщении. Там добавили, что цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года.

