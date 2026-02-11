Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей - 11.02.2026
В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей
В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей
Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз. | 11.02.2026, ПРАЙМ
сельское хозяйство
бизнес
россия
минсельхоз
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз. "Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство", - говорится в сообщении. Там добавили, что цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года.
сельское хозяйство, бизнес, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, Бизнес, РОССИЯ, Минсельхоз
В Минсельхозе рассказали о ценовой ситуации на рынке овощей

Минсельхоз: ценовая ситуация на рынке овощей характеризуется ярко выраженной сезонностью

© РИА Новости . Максим БлиновОгурцы
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Огурцы. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз.
"Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство", - говорится в сообщении.
Там добавили, что цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года.
 
Сельское хозяйствоБизнесРОССИЯМинсельхоз
 
 
