Миронов предложил ограничить максимальную ставку по ипотеке

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ограничить максимальную ставку по ипотечным кредитам: она не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Внести… следующие изменения: процентная ставка по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке). Величина процентной ставки по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) не может превышать ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта", - сказано в тексте проекта федерального закона. Миронов рассказал РИА Новости, что "Справедливая Россия" вносит законопроект для повышения доступности ипотечного кредитования, снижения ежемесячных платежей граждан и развития жилищного строительства в России. "Мы предлагаем ограничить процентную ставку по ипотечному кредиту – она не должна превышать ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта", – уточнил лидер партии. По его словам, стоимость ипотеки сделала недоступной покупку жилья для большинства россиян. "В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй, банки начали одобрять лишь около 39% ипотечных заявок, а доля отказов превысила 60%. И происходит это потому, что для одобрения ипотеки от граждан требуют очень высокий доход. В большинстве крупных городов – более 100 тысяч, в Москве – 340 тысяч рублей", - добавил Миронов, подчеркнув, что правила ипотечного кредитования необходимо менять.

