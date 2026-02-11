Российский рынок акций в основные торги умеренно повышается

https://1prime.ru/20260211/mosbirzha-867379320.html
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск повышался на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2 726,74 пункта. Дорожают бумаги "Норникеля" (+2,3%), НЛМК (+2,1%), "Эн+ груп" (+1,9%), "Озона" (+1,3%). Акции "Новатэка" (+1,1%) позитивно отреагировали на данные финансовой отчетности по МСФО за 2025 год. Снижаются в цене акции "Мосэнерго" (-2,3%), ВК (-1,5%), ЮГК (-0,5%). Усилению роста индекса Мосбиржи мешает геополитика – отсутствие перспектив скорого урегулирования ситуации вокруг Украины, а также угроза новых западных санкций, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Из внутренних факторов "медведей" поддерживают ожидания сохранения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ неизменной и относительно крепкий рубль, давящий на бумаги экспортеров", - добавляет он. В среду индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании новостных поводов для направленного движения, рассчитывает Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом рынок выглядит несколько перепроданным, что может способствовать попыткам коррекционного восстановления от нижней границы данного диапазона", - добавляет он.
