Мосгорсуд вернул Тимуру Иванову дом с участком

2026-02-11T16:58+0300

общество

россия

москва

тимур иванов

мосгорсуд

bentley

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд вернул бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком, в остальном решение нижестоящей инстанции по иску об изъятии имущества стоимостью более 1,2 миллиарда рублей признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома", - сказали в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей не пустили даже на оглашение, хотя в районном суде иск рассматривался без этих мер. Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей. Решение обжаловали и прокурор, и ответчики. Ответчиками по иску, кроме Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также пять фирм. В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов. Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо". Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и с апреля 2024 года находится в СИЗО. По делу о растрате экс-замминистра в 2025 году был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.

