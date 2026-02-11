https://1prime.ru/20260211/mosgorsud-867366182.html

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение об изъятии имущества Иванова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение об изъятии имущества Иванова

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 14.00 мск среды. Решение обжаловали и прокурор, и ответчики. Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей. Ответчиками по иску кроме самого Иванова и Захаровой проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также пять фирм. В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов. Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке площадью стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо". Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и находится в СИЗО. По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.

