Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение об изъятии имущества Иванова

2026-02-11T00:31+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск среды.
Решение обжаловали и прокурор, и ответчики.
Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей.
Ответчиками по иску кроме самого Иванова и Захаровой проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также пять фирм.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.
Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке площадью стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и находится в СИЗО.
По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.
