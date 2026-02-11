https://1prime.ru/20260211/moskva-867366625.html

В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар

В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар - 11.02.2026, ПРАЙМ

В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар

Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T01:01+0300

2026-02-11T01:01+0300

2026-02-11T01:01+0300

недвижимость

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867366625.jpg?1770760915

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта. Во вторник дептранс объявил, что движение перекрыли от Красной Пресни до улицы Ходынская из-за пожара в жилом доме. "Движение на улице Пресненский Вал восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , москва