В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар - 11.02.2026
В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар
В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар - 11.02.2026, ПРАЙМ
В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар
Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта. | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта. Во вторник дептранс объявил, что движение перекрыли от Красной Пресни до улицы Ходынская из-за пожара в жилом доме. "Движение на улице Пресненский Вал восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
01:01 11.02.2026
 
В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар

Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта.
Во вторник дептранс объявил, что движение перекрыли от Красной Пресни до улицы Ходынская из-за пожара в жилом доме.
"Движение на улице Пресненский Вал восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
 
