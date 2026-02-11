https://1prime.ru/20260211/moskva-867366625.html
В центре Москвы восстановили движение на улице, где произошел пожар
2026-02-11T01:01+0300
недвижимость
бизнес
общество
москва
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Движение на улице в центре Москвы, где произошел пожар в жилом доме, восстановили, сообщил департамент транспорта.
Во вторник дептранс объявил, что движение перекрыли от Красной Пресни до улицы Ходынская из-за пожара в жилом доме.
"Движение на улице Пресненский Вал восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
