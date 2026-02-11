Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России - 11.02.2026
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:10+0300
2026-02-11T17:10+0300
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT."Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем" — заявил он.Науседа утверждает, что слова глав европейских стран о переговорах с российским руководством не добавляет солидности континенту.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
россия, общество, москва, литва, германия, фридрих мерц, гитанас науседа, мид, ес, эммануэль макрон
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Гитанас Науседа, МИД, ЕС, Эммануэль Макрон
17:10 11.02.2026
 
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России

Президент Литвы Науседа выступил против "царапания" дверей Кремля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT.
"Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем" — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским
17:08
Науседа утверждает, что слова глав европейских стран о переговорах с российским руководством не добавляет солидности континенту.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Флаг Норвегии
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России
17:06
 
