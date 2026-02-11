https://1prime.ru/20260211/nauseda-867388083.html
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы странно высказался о России
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT.
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT."Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем" — заявил он.Науседа утверждает, что слова глав европейских стран о переговорах с российским руководством не добавляет солидности континенту.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
