Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. "Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave... Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Портал TMZ, ссылаясь на документы, отметил, что певица подписала соглашение о продаже музыки 30 декабря 2025 года. Один из источников издание добавил, что Спирс довольна продажей и отмечала это событие в компании своих детей.
