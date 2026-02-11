https://1prime.ru/20260211/nbc-867373728.html

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог - 11.02.2026, ПРАЙМ

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T09:44+0300

2026-02-11T09:44+0300

2026-02-11T09:44+0300

бизнес

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867373217_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_f39c69b8217f67f0b4ab21c002981b7d.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. "Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave... Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Портал TMZ, ссылаясь на документы, отметил, что певица подписала соглашение о продаже музыки 30 декабря 2025 года. Один из источников издание добавил, что Спирс довольна продажей и отмечала это событие в компании своих детей.

https://1prime.ru/20260119/glyukoza--866667000.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, nbc