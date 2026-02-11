Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. "Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave... Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Портал TMZ, ссылаясь на документы, отметил, что певица подписала соглашение о продаже музыки 30 декабря 2025 года. Один из источников издание добавил, что Спирс довольна продажей и отмечала это событие в компании своих детей.
2026
09:44 11.02.2026
 
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонцерт певицы Бритни Спирс
Концерт певицы Бритни Спирс. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
Певица Глюкоза - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati
19 января, 14:18
 
