В ГД предложили снизить НДС на детские товары

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Партия ЛДПР предлагает установить сниженную ставку НДС в 10 процентов на товары для детей и подростков, одновременно увеличив налог на деликатесы, заявил автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Сысоев в интервью "Газете.Ru"."Законопроектом предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10% в отношении всей продукции для детей и подростков, коды видов которой находятся в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности", — говорится в пояснительной записке а законопроекту.Указывается, что для достижения "сбалансированности бюджета" при поступлении налогов предлагается отменить налоговую ставку НДС в размере 10% на определенные деликатесы. Это касается таких продуктов, как устрицы, гребешки и мидии, которые, по словам представителей партии, "не являются товарами первой необходимости".В ЛДПР отметили, что эта инициатива может благоприятно повлиять на уровень рождаемости в России.Ранее депутаты Госдумы из партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили освободить женщин, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты этого налога в течение года при рождении ребенка. По их мнению, принятие законопроекта позволит обеспечить дополнительные правовые гарантии для женщин, применяющих специальный налоговый режим после рождения ребенка, и создаст предпосылки для сохранения их экономической активности в этот важный социальный период.

