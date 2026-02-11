https://1prime.ru/20260211/nordwind--867389874.html

Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы из Кубы

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы в Россию для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из городов Варадеро, Ольгин и Кайо-Коко в Москву, сообщает авиакомпания. "С 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко в Москву", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпания вынужденно приостанавливает выполнение полетов в города острова. Как отметили в авиакомпании, для оформления возврата ранее купленных билетов рекомендуется обращаться по месту их приобретения. "Если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета, просим обращаться напрямую к туроператору за возможностью оформить возврат денежных средств или переоформлением поездки на альтернативные варианты", - заключили в Nordwind. Полеты из Москвы в кубинские города и обратно выполняют две авиакомпании: "Россия" и Nordwind Airlines. "Россия" летает из столичного аэропорта "Шереметьево" в Гавану и Варадеро, а Nordwind – в Варадеро и Ольгин. Как сообщала Росавиация в среду, ведомство совместно с Минтрансом РФ держит ситуацию с перелетами на особом контроле и поддерживает контакт с кубинскими авиавластями. "Аэрофлот" позднее заявил о выполнении ряда рейсов с односторонней загрузкой из Гаваны и Варадеро в Москву с 12 февраля. Введение энергетической блокады острова властями США вызвало дефицит топлива на Кубе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове, возможность поставок топлива из России на Кубу прорабатывается.

