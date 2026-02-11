Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/nornikel-867392387.html
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году
"Норникель" прогнозирует в 2026 году резкое сокращение профицита на мировом рынке меди - до 172 тысяч тонн, говорится в презентации компании. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T18:47+0300
2026-02-11T18:47+0300
промышленность
китай
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует в 2026 году резкое сокращение профицита на мировом рынке меди - до 172 тысяч тонн, говорится в презентации компании. Согласно приложенной инфографике, профицит на мировом рынке меди, по оценке "Норникеля", в 2025 году вырос почти на 8% - до 356 тысяч тонн. А в 2026 году ожидается его сокращение более чем в 2 раза - до 172 тысяч тонн. "Прогноз по рынку меди: умеренно позитивный, спрос будет поддерживаться инвестициями в электросети, энергопереход и цифровую инфраструктуру, а также смягчением денежно-кредитной политики. Ограничивать рост потребления могут: слабая макроэкономическая конъюнктура и торговые трения в случае их усиления", - пояснила компания. По мнению "Норинкеля", ключевая неопределенность на мировом рынке меди связана с Китаем: динамика спроса там будет зависеть от эффективности стимулов и способности компенсировать спад в строительстве и отдельных секторах внутреннего потребления.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, китай, норникель
Промышленность, КИТАЙ, Норникель
18:47 11.02.2026
 
"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году

"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке до 172 тыс тонн в 2026 г

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует в 2026 году резкое сокращение профицита на мировом рынке меди - до 172 тысяч тонн, говорится в презентации компании.
Согласно приложенной инфографике, профицит на мировом рынке меди, по оценке "Норникеля", в 2025 году вырос почти на 8% - до 356 тысяч тонн. А в 2026 году ожидается его сокращение более чем в 2 раза - до 172 тысяч тонн.
"Прогноз по рынку меди: умеренно позитивный, спрос будет поддерживаться инвестициями в электросети, энергопереход и цифровую инфраструктуру, а также смягчением денежно-кредитной политики. Ограничивать рост потребления могут: слабая макроэкономическая конъюнктура и торговые трения в случае их усиления", - пояснила компания.
По мнению "Норинкеля", ключевая неопределенность на мировом рынке меди связана с Китаем: динамика спроса там будет зависеть от эффективности стимулов и способности компенсировать спад в строительстве и отдельных секторах внутреннего потребления.
 
ПромышленностьКИТАЙНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала