"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году

"Норникель" ожидает сокращения профицита меди на мировом рынке в 2026 году

2026-02-11T18:47+0300

промышленность

китай

норникель

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует в 2026 году резкое сокращение профицита на мировом рынке меди - до 172 тысяч тонн, говорится в презентации компании. Согласно приложенной инфографике, профицит на мировом рынке меди, по оценке "Норникеля", в 2025 году вырос почти на 8% - до 356 тысяч тонн. А в 2026 году ожидается его сокращение более чем в 2 раза - до 172 тысяч тонн. "Прогноз по рынку меди: умеренно позитивный, спрос будет поддерживаться инвестициями в электросети, энергопереход и цифровую инфраструктуру, а также смягчением денежно-кредитной политики. Ограничивать рост потребления могут: слабая макроэкономическая конъюнктура и торговые трения в случае их усиления", - пояснила компания. По мнению "Норинкеля", ключевая неопределенность на мировом рынке меди связана с Китаем: динамика спроса там будет зависеть от эффективности стимулов и способности компенсировать спад в строительстве и отдельных секторах внутреннего потребления.

2026

