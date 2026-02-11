Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии внезапно обратились к России - 11.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260211/norvegiya-867368625.html
В Норвегии внезапно обратились к России
В Норвегии внезапно обратились к России - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Норвегии внезапно обратились к России
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен предложил в интервью The Guardian наладить горячую линию между военными ведомствами России и... | 11.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен предложил в интервью The Guardian наладить горячую линию между военными ведомствами России и Норвегии. По его словам это поможет избежать недоразумений и предотвратить обострение ситуации в Арктическом регионе."Он (Кристофферсен. — Прим. Ред.) рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании", — говорится в материале.По словам генерала Кристофферсена, Норвегия и Россия продолжают поддерживать прямые контакты, особенно в вопросах, касающихся поисково-спасательных операций в Баренцевом море. "Когда мы разговариваем с россиянами, они реагируют очень профессионально и предсказуемо", — отметил он. В последние годы Москва фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активно развивает свои инициативы, объясняя это мерами сдерживания. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. При этом в МИД России подчеркивали готовность к конструктивному диалогу, но требуют равноправных условий, а также отказа Запада от милитаризации европейского континента. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не имеет намерения нападать на другие страны. Однако западные лидеры часто нагнетают страх перед мнимой угрозой, чтобы отвлекать общественность от внутренних сложностей.
В Норвегии внезапно обратились к России

Главком ВС Норвегии Кристофферсен посоветовал создать горячую линию с Россией

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен предложил в интервью The Guardian наладить горячую линию между военными ведомствами России и Норвегии. По его словам это поможет избежать недоразумений и предотвратить обострение ситуации в Арктическом регионе.
"Он (Кристофферсен. — Прим. Ред.) рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании", — говорится в материале.
По словам генерала Кристофферсена, Норвегия и Россия продолжают поддерживать прямые контакты, особенно в вопросах, касающихся поисково-спасательных операций в Баренцевом море.
"Когда мы разговариваем с россиянами, они реагируют очень профессионально и предсказуемо", — отметил он.
В последние годы Москва фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активно развивает свои инициативы, объясняя это мерами сдерживания. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. При этом в МИД России подчеркивали готовность к конструктивному диалогу, но требуют равноправных условий, а также отказа Запада от милитаризации европейского континента.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не имеет намерения нападать на другие страны. Однако западные лидеры часто нагнетают страх перед мнимой угрозой, чтобы отвлекать общественность от внутренних сложностей.
