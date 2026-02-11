Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России - 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России - 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России
Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала. | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала."Мы не исключаем захват территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала", — рассказал он в интервью газете Guardian.Кристофферсен утверждает, что норвежские военнослужащие готовятся к именно такому сценарию.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
17:06 11.02.2026
 
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали громкое заявление о России

Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала.
"Мы не исключаем захват территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала", — рассказал он в интервью газете Guardian.
Кристофферсен утверждает, что норвежские военнослужащие готовятся к именно такому сценарию.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
