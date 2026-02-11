https://1prime.ru/20260211/obmen-867347371.html

Россиян предупредили о новой схеме обмана с обменом валюты

Как вас могут обмануть при обмене валюты, рассказала агентству "Прайм" Мария Михайлова, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR. | 11.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Как вас могут обмануть при обмене валюты, рассказала агентству "Прайм" Мария Михайлова, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR.“Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля”, - объяснила она.Есть несколько сценариев: злоумышленники могут как создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, так и предоставлять услуги от имени собственных ботов. По оценкам специалиста, аудитория таких "удобных" сервисов может достигать десятков тысяч человек.Считается, что потеря денежных средств — главный риск для клиентов нелегальных сервисов. После перевода денег боту, принадлежащему неофициальному обменнику, пользователь теряет возможность оспорить операцию: подобные сервисы не защищены банковскими механизмами. Но также злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, эти сведения могут быть использованы для последующих мошеннических операций, предупредила Мария Михайлова.Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан — непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств. Финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета.Чтобы избежать потери средств при обмене валюты, эксперт рекомендует обращаться в отделения банков или к официальным онлайн-сервисам лицензированных организацийВажно помнить, что валютные операции между физическими лицами без участия уполномоченных банков являются незаконными и подпадают под статьи КоАП и УК РФ.

