https://1prime.ru/20260211/obmen-867347371.html
Россиян предупредили о новой схеме обмана с обменом валюты
Россиян предупредили о новой схеме обмана с обменом валюты - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с обменом валюты
Как вас могут обмануть при обмене валюты, рассказала агентству "Прайм" Мария Михайлова, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T02:02+0300
2026-02-11T02:02+0300
2026-02-11T02:02+0300
telegram
обмен валюты
курсы валют
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866496672_0:87:2953:1748_1920x0_80_0_0_853a6f14a7c4005fd2612847ff65a4cf.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Как вас могут обмануть при обмене валюты, рассказала агентству "Прайм" Мария Михайлова, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR.“Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля”, - объяснила она.Есть несколько сценариев: злоумышленники могут как создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, так и предоставлять услуги от имени собственных ботов. По оценкам специалиста, аудитория таких "удобных" сервисов может достигать десятков тысяч человек.Считается, что потеря денежных средств — главный риск для клиентов нелегальных сервисов. После перевода денег боту, принадлежащему неофициальному обменнику, пользователь теряет возможность оспорить операцию: подобные сервисы не защищены банковскими механизмами. Но также злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, эти сведения могут быть использованы для последующих мошеннических операций, предупредила Мария Михайлова.Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан — непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств. Финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета.Чтобы избежать потери средств при обмене валюты, эксперт рекомендует обращаться в отделения банков или к официальным онлайн-сервисам лицензированных организацийВажно помнить, что валютные операции между физическими лицами без участия уполномоченных банков являются незаконными и подпадают под статьи КоАП и УК РФ.
https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855958221.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866496672_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_144024c95ee74dd727c46007cf44b2f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, обмен валюты, курсы валют, мошеннические схемы
Telegram, обмен валюты, Курсы валют, мошеннические схемы
Россиян предупредили о новой схеме обмана с обменом валюты
Михайлова: обмен валюты в мессенджерах грозит потерей денег и ответственностью
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Как вас могут обмануть при обмене валюты, рассказала агентству "Прайм" Мария Михайлова, руководитель группы защиты бренда Angara MTDR.
“Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля”, - объяснила она.
Есть несколько сценариев: злоумышленники могут как создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, так и предоставлять услуги от имени собственных ботов. По оценкам специалиста, аудитория таких "удобных" сервисов может достигать десятков тысяч человек.
Считается, что потеря денежных средств — главный риск для клиентов нелегальных сервисов. После перевода денег боту, принадлежащему неофициальному обменнику, пользователь теряет возможность оспорить операцию: подобные сервисы не защищены банковскими механизмами. Но также злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, эти сведения могут быть использованы для последующих мошеннических операций, предупредила Мария Михайлова.
В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому
Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан — непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств. Финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета.
Чтобы избежать потери средств при обмене валюты, эксперт рекомендует обращаться в отделения банков или к официальным онлайн-сервисам лицензированных организаций
Важно помнить, что валютные операции между физическими лицами без участия уполномоченных банков являются незаконными и подпадают под статьи КоАП и УК РФ.