Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 190,2 миллиарда рублей
2026-02-11T19:20+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 190,2 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 48,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 80,101 миллиарда. Цена отсечения составила 84,8582% от номинала, средневзвешенная цена - 84,9036% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,33% годовых, средневзвешенная доходность - 15,32% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 66,031 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 224,971 миллиарда. Цена отсечения составила 84,9792% от номинала, средневзвешенная цена - 85,0175% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,25% годовых, средневзвешенная доходность - 15,24% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26249 еще на 75,672 миллиарда рублей по средневзвешенной цене аукциона. "Размещения долгосрочных ОФЗ перед заседанием Банка России по ключевой ставке традиционно прошли с низкой активностью. Участники рынка воздерживаются от агрессивных позиций в ожидании решения регулятора, учитывая его сильное влияние на волатильность котировок. При этом на текущий момент консенсус рынка по вероятному решению ЦБ отсутствует: сценарии делятся между сохранением ставки и ее снижением до 15,5% годовых. Такая неопределенность усиливает осторожность участников рынка в отношении долгосрочных инструментов, в текущий момент наиболее зависимых от решений ЦБ по денежно-кредитной политике", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Минфин по итогам пяти прошедших в январе-феврале аукционных дней разместил гособлигации на 429 миллиардов рублей, обеспечив на 35,8% выполнение квартального плана размещения на рынке ОФЗ в первом квартале, который установлен на уровне 1,2 триллиона рублей. Для выполнения квартального плана размещений Минфину в оставшееся время необходимо еженедельно размещать по 128,5 миллиарда рублей, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
