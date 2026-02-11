https://1prime.ru/20260211/orban-867397719.html

"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз

"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T22:29+0300

2026-02-11T22:29+0300

2026-02-11T22:29+0300

россия

украина

венгрия

европа

виктор орбан

владимир зеленский

петер сийярто

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в Евросоюз."Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он на платформе X.Ранее газета Politico сообщала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, согласно которому Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, надеясь на проигрыш Орбана на выборах в апреле.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что Владимир Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку венгерских средств на Украину и ускоренное вступление страны в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии вызвали в украинский МИД в Киеве.В конце января Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз принял Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что это абсолютно неосуществимо. Против быстрого присоединения высказался и австрийский канцлер Кристиан Штокер. Орбан подчеркнул, что в Венгрии в ближайшее столетие не будет парламента, готового одобрить вступление Украины в ЕС.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, венгрия, европа, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес, мид