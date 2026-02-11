Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/orban-867397719.html
"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз
"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T22:29+0300
2026-02-11T22:29+0300
россия
украина
венгрия
европа
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в Евросоюз."Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он на платформе X.Ранее газета Politico сообщала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, согласно которому Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, надеясь на проигрыш Орбана на выборах в апреле.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что Владимир Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку венгерских средств на Украину и ускоренное вступление страны в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии вызвали в украинский МИД в Киеве.В конце января Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз принял Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что это абсолютно неосуществимо. Против быстрого присоединения высказался и австрийский канцлер Кристиан Штокер. Орбан подчеркнул, что в Венгрии в ближайшее столетие не будет парламента, готового одобрить вступление Украины в ЕС.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, венгрия, европа, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, ес, мид
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, ЕС, МИД
22:29 11.02.2026
 
"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз

Орбан назвал верным решением партнерство с Киевом, а не принятие Украины в ЕС

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в Евросоюз.

"Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он на платформе X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Ранее газета Politico сообщала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, согласно которому Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, надеясь на проигрыш Орбана на выборах в апреле.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что Владимир Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку венгерских средств на Украину и ускоренное вступление страны в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии вызвали в украинский МИД в Киеве.

В конце января Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз принял Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что это абсолютно неосуществимо. Против быстрого присоединения высказался и австрийский канцлер Кристиан Штокер. Орбан подчеркнул, что в Венгрии в ближайшее столетие не будет парламента, готового одобрить вступление Украины в ЕС.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
РОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала