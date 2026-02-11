"Мы не против". Орбан высказался о принятии Украины в Евросоюз
Орбан назвал верным решением партнерство с Киевом, а не принятие Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе стоит развивать долгосрочное партнерство с Украиной вместо того, чтобы принимать ее в Евросоюз.
"Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он на платформе X.
"Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он на платформе X.
Ранее газета Politico сообщала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, согласно которому Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, надеясь на проигрыш Орбана на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что Владимир Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку венгерских средств на Украину и ускоренное вступление страны в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии вызвали в украинский МИД в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз принял Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что это абсолютно неосуществимо. Против быстрого присоединения высказался и австрийский канцлер Кристиан Штокер. Орбан подчеркнул, что в Венгрии в ближайшее столетие не будет парламента, готового одобрить вступление Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что Владимир Зеленский вмешивается в венгерскую избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку венгерских средств на Украину и ускоренное вступление страны в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии вызвали в украинский МИД в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз принял Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что это абсолютно неосуществимо. Против быстрого присоединения высказался и австрийский канцлер Кристиан Штокер. Орбан подчеркнул, что в Венгрии в ближайшее столетие не будет парламента, готового одобрить вступление Украины в ЕС.